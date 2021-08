Synced : Off-Planet sera disponible sur PC en 2022

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 12:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

La techno-apocalypse

Ce tout nouveau shooter futuriste offrira une vaste expérience PvPvE jusqu'à 50 joueurs, ceux-ci devront survivre individuellement et en groupe, tout en confectionnant leur équipement afin de sauver le plus de survivants possible à bord de navettes qui quittent la Terre.Chaque manche mettra donc les joueurs les uns contre les autres pour fuir la planète, mais une horde de plus de 1000 cyborgs corrompus, appelés Nanos, seront aussi de la partie pour les freiner dans leur fuite.lancera un test Alpha sur PC à partir du 3 septembre. Lors de l'Opening Night de la Gamescom, un trailer présentant l’univers du jeu et les points clés de la narration aux joueurs PC a été dévoilé.