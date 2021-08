Lost Judgement dÃ©voile son histoire Ã  la Gamescom

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 12:10:00 par Julia Bourdin

Botter des culs, mais avec maîtrise

Lors de l’Opening Night Live, SEGA a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce dévoilant le scénario de, permettant aux joueurs de se plonger davantage dans le dossier de Yagami pour découvrir les amis qui l’accompagnent et les ennemis liés à l’affaire.Alors qu’Ehara est toujours suspect dans l’affaire du meurtre de l’enseignant Mikoshiba, en dépit de son solide alibi, un groupe masqué semble s’en prendre à Yagami et ses alliés à chaque fois que celui-ci se rapproche de la vérité. Quel secret lie Ehara et Mikoshiba ? Est-il possible qu’il y ait plus d’un coupable ?Pour le découvrir,vous propose de trouver des indices, vous infiltrer en utilisant des gadgets, interroger des suspects et botter des culs grâce à votre maîtrise des arts martiaux.Le jeu sortira sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox SeriesUne mise à niveau gratuite permet de passer de l’ancienne génération de consoles à l’actuelle.