- L’éditeur Movie Games nous résume ses annonces de la Gamescom

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 12:50:00 par Julia Bourdin

Et elles sont plutôt sympa !

Alaskhan Truck Simulator

War Hospital

MythBusters : The Game

Scorchlands

Lors de la Gamescom, l’éditeur et développeur occasionnel Movie Games nous a donné des nouvelles de 4 de ses jeux :Dans ce jeu développé par Road Studio et édité par Movie Games ainsi que Play Way, vous allez visiter le monde dynamique et interactif de l’Alaska. Cependant, vous n’êtes pas là en touriste et vous devrez vous préparer aux longs voyages, vous reposer, visiter des magasins et maintenir votre camion en bonne condition, l’Alaska est tout de même un environnement sans pitié...Ce mix de conduite et de simulation sera disponible sur PC durant le premier trimestre de 2022, tandis que les versions PS et Xbox sortiront plus tard dans l’année.War Hospital développé par Brave Lamb Studio, filiale de Movie Games, et à présent édité par Nacon, est un jeu qui veut célébrer la vie plutôt que la mort. Vous allez jouer un médecin construisant un hôpital de campagne sur le front français durant la Première Guerre mondiale. Vous allez devoir soigner des blessures causées par les ravages de la guerre avec l’aide de véritable équipement de l’époque.Le jeu est développé sur PC, PS et Xbox et la première vidéo de gameplay nous est parvenue !Dans MythBusters : The Game, développé par Byte Barrel et édité par Movie Games ainsi que PlayWay, vous allez devoir retourner des mythes réels dans tous les sens pour confirmer s’il est justifié ou non. Comme dans la célèbre émission de télé, vous allez commencer avec un plan avant de devoir fouiller les étagères pour mettre votre expérience en place. Cependant, faites attention, car tout peut arriver. Même les explosions ! Il y a également une partie gestion de l’émission où vous devrez essayer de faire plaisir à l’audience et de sécuriser le budget pour les épisodes suivants.On ne sait pas pour quelles plateformes est actuellement développé le jeu, mais nous avons reçu une nouvelle bande-annonce de gameplay.Le développeur Ringlab et l’éditeur Movie Games ont révélé leur prochain jeu de construction de ville fantasy. Dans Scorchlands, votre planète est mourante. En tant que chef d’une race d’oiseaux magiques, vous devrez terraformer la terre via des rituels. Vous devrez créer des biomes vivables, développer votre ville et faire tout ce qui est possible pour restaurer votre civilisation. Cependant, vous n’avez pas à vous dépêcher, il n’y a ni limite de temps, ni ennemis sur vos talons.Le jeu sera mod-friendly dès le jour de sa sortie sur PC.