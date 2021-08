Une bêta ouverte pour New World annoncée

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 12:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

3,2,1... À vos épées !

est un MMO en monde ouvert qui plonge les joueurs dans l’environnement hostile d’Aeternum, une île mystérieuse sur un ton de fin 16ème siècle. Le succès des joueurs dansdépend de leur capacité à affronter leurs rivaux, mais aussi Aeternum elle-même, alors qu’elle déchaînera sur eux des armées de morts-vivants, déterminées à défendre ses côtes.La progression se fait sans classe, à l’aide de l’équipement et le système d’artisanat du jeu se veut assez complet pour permettre aux joueurs de se distinguer et de s’approprier le jeu de façons différentes, en étant un très bon guerrier ou un très bon forgeron, par exemple.La bêta ouverte pouraura lieu. Elle permettra aux joueurs d’explorer l'île d’Aeternum avant la sortie du jeu prévu pour le 28 septembre.Un nouveau trailer nous a été gratifié durant l’Opening Night Live de la Gamescom, mettant en avant les paysages d'Aeternum, et les combats épiques que les joueurs rencontreront.peut dès à présent être précommandé sur Amazon.com et sur Steam dès maintenant.