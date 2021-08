- Un nouveau trailer pour Dark Picture Anthology : House of Ashes

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 13:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Qui est l'ennemi ?

est une série de jeux d'horreur, les jeux ne sont pas connectés et comporteront une toute nouvelle histoire, de nouveaux lieux et de nouveaux personnages.Vous pouvez vivre des moments de tension et de terreur seul dans le mode solo, ou avec vos amis grâce à une histoire partagée en ligne à 2 joueurs.Dans, une unité militaire américaine subit le feu des forces irakiennes. L'échange de tirs provoque un séisme qui provoque la chute des deux camps dans les ruines d'un temple sumérien enseveli. Piégés et sans moyens de communication, ils doivent trouver un moyen de s'échapper. Cependant, ils ignorent que quelque chose d'ancien et de maléfique s'est réveillé dans l'ombre et les a repérés.Qui est votre véritable ennemi ? Les créatures cachées dans l'ombre ou les autres piégées avec vous ? Allez-vous mettre de côté vos rivalités pour affronter un ennemi commun ou reprendre le conflit dans les profondeurs de la terre ? Vous devrez prendre ces décisions difficiles… et en assumer les conséquences.Les fans aux yeux d'aigle remarqueront peut-être un message caché dans la bande-annonce menant à un site Web spécial contenant plus d’informations sur l’histoire et les secrets desortirasur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC, les précommandes sont disponibles dès maintenant.