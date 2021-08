- PokÃ©mon nous prÃ©sente le clip Â« Game Girl Â» de Louane et lâ€™extension EpÃ©e et Bouclier â€“ Evolution CÃ©leste

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 13:40:00 par Julia Bourdin

Grmpf...

La nouvelle artiste à monter sur scène pour P25 Music, l’album compilation des 25 ans de Pokémon, n’est autre que Louane, visiblement devenue une icône de la pop française pendant que je ne regardais pas. Avec l’aide pour la composition et la production de P3gase et de Josh Gudwin pour le mixage, elle nous pond «».Entraînée par une mélodie qui rentre dans le crâne, du genre que les gosses chantent dans la cour de récré (avant que je leur colle un coup de batte de baseball dans la gueule du moins), cette chanson bilingue raconte apparemment le voyage que nous entreprenons tous, seul ou accompagné, pour trouver ce qui correspond à notre définition du bonheur. Un truc hippie comme ça. J’ai pas tout compris.Moi, je trouve les paroles aussi raffinées que la liste de courses de Jul, et ça ressemble plus à une chanson d’amour pop un peu cucul qu’à Pokémon. Hors vite fait la Game Boy, il n’y a pas une seule référence à Pokémon. Heureusement qu’il y a Pikachu dans le clip, sinon je n’aurais pas fait le lien.Le clip, en parlant de lui, est plutôt moche et dénué d’originalité.Louane est donc la première, et avec un peu de chance la dernière, artiste française à rejoindre le programme P25 aux côtés de Mabel, Vince Staples, Katy Perry ou encore Post Malone. Il se trouve qu’elle est apparemment une grande fan du dessin-animé Pokémon. Moi, je ne suis pas une grande fan de sa chanson. Bref, on a le rayonnement culturel qu’on mérite…Et sinon, l’extension du jeu de cartesest sortie.Les joueurs vont pouvoir profiter dans un même set de l’un des Pokémon préférés des fans, Évoli, et toutes ses Évolutions. Et ça, ça me met plus en joie. Évoli contre Louane, il n’y a pas match. Certaines Évolutions d’Évoli auront des styles de combat, dont Pyroli-VMAX Poing Final, Aquali-VMAX Mille Poings, Nymphali-VMAX Mille Poings et Noctali-VMAX Poing Final.Il y aura également l’ajout de certains Pokémon de type Dragon, tels que Rayquaza-VMAX et Duralagon-VMAX.Bref, cette extension propose 15 Pokémon-VMAX, 18 Pokémon-V ainsi que 3 Pokémon-V full art, 24 cartes Dresseurs avec 5 cartes Supporter full art et une nouvelle carte Energie spéciale. Les collectionneurs vont pouvoir cracher leur argent avec joie.Enfin, vous pouvez apparemment obtenir chez Micromania-Zing pendant 1 mois, un code spécial pour recevoir dans les jeux Epée et Bouclier un Cristal Géant qui permet de rencontrer et combattre Duralagon Gigamax dans un raid Dynamax.