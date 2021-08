- A quoi jouez-vous ce weekend ?

Publié le Samedi 28 août 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Conclusion : Cet été était pourri

Cette semaine, toujours pas une once de lumière à l’horizon. Il y a du vent et, à l’heure où j’écris ces lignes, j’ai froid aux orteils… Le boss est revenu de ses vacances au soleil, mais vu la fraîcheur dans les bureaux, il aurait mieux fait de rester là-bas. Espérons qu’il ne s’enrhume pas !Mais pour Yassine et moi, à l’heure où j’écris ces lignes, c’est également notre dernier jour de stage. Dès la semaine prochaine, c’est donc le boss qui reprendra l’écriture de cet article. On remballe nos affaires, un peu tristes, mais contents de pouvoir profiter de quelques jours de vacances bien mérités avant la rentrée des classes. Et qui dit vacances, dit possibilité de jouer !Dans les jours à venir, je vais essayer de passer un peu de temps sur le nouvel événement de TESO, mais probablement aussi sur quelques jeux indés testés pendant mon stage ( Monobot et Song of Farca notamment) et que j’aimerais bien faire découvrir à ma moitié.C’est donc pour la dernière fois que je pose notre question fétiche : et vous, à quoi jouez-vous ce weekend ?