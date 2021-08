Blasphemous Wounds of Eventide, un action-plateforme pour 2023

Publié le Lundi 30 août 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On a le temps de le voir venir

Team17 et The Game Kitchen ont annoncé la mise en chantier de la suite du jeu Blasphemous, un action-plateforme sorti en 2019.Cette suite, qui s'intitulera, sera également un action-plateforme et sortira sur les mêmes plateformes, à savoir PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch (avec compatibilité PS5 et Xbox Series). Il faudra attendre 2023 pour voir ça.En attendant, petit teaser d'annonce.