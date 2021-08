Bravely Default II arrive sur Steam

Publié le Lundi 30 août 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Une exclusivité Switch qui prend le large

Après sa sortie en exclusivité sur Switch en février dernier,fuit Nintendo pour arriver chez les joueurs PC. A la rédaction, c'est Vincent qui avait eu l'occasion de tester le jeu. Et malgré ses défauts, il semble avoir plutôt bien apprécié l'expérience. Je vous laisse aller lire son test juste ici. Dans, vous incarnez 4 héros qui se rencontre plus ou moins par hasard. Ensemble, vous partez en quête de 4 cristaux élémentaires qui protègent le monde d'Excilliant, afin de rétablir l'ordre et éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. En tout bon J-RPG, vous allez voyager, affronter des ennemis et explorer des donjons qui vous rapporteront argent et objets spéciaux.Le jeu sera disponible sur Steam à partir duprochain. Vous pouvez déjà le précommander afin d'économiser 10 %.