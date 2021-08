Metroid Dread : découvrez la nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 30 août 2021 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Une sombre histoire de drogue

Petite saga méconnue de chez Nintendo, dont les ventes ont toujours été très faibles et qui n'a jamais rencontré son public, Metroid s'offrira quand même un nouvel opus, baptisé, et qui sortira le 8 octobre prochain.Ce nouveau jeu d'action-plateforme, basé sur un projet initié au milieu des années 2000 sur Nintendo DS mais qui n'a jamais vu le jour, sera la suite directe de Metroid Fusion, sorti en 2002 sur GBA.Samus, l'héroïne principale (parce que oui, on vous le rappelle, c't'une meuf badass qu'on joue), explore la planète ZDR et fait face à des entités ennemies. Samus aura pour combattre de nouvelles armes et de nouvelles aptitudes.Elle va devoir notamment affronter un guerrier Chozo, issu d'un ancien peuple doté de technologies hautement avancées, dont le but était, jadis, de faire régner la paix dans la galaxie. Les derniers Chozo sont aujourd'hui rares et vivent cachés. Il va falloir comprendre pourquoi l'un d'entre eux a décidé d'attaquer notre héroïne.Allez, hop, nouvelle bande-annonce pour vous mettre la poudre au nez. Vu qu'on parle d'héroïne.