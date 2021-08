Saints Row : Welcome To Santo Ileso

Publié le Lundi 30 août 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Si tu le dis

Vous n'en vouliez pas forcément, mais vous l'aurez quand même : on vous le rappelle, Deep Silver a annoncé un reboot deprévu pourUne nouvelle vidéo a été dévoilée, présentant la ville de Santo Ileso.Au menu, l'occasion de découvrir la naissance des Saints dans ce nouveau jeu, la possibilité de construire son empire criminel dans une ville violente et corrompue par le mal, combattre les factions ennemies et prendre possession de leurs territoires, des dizaines d'armes, certaines "exotiques" (ça signifie qu'elles sont originales, voire déjantées et non pas que vous allez vous battre à coups de mangue, fruits de la passion ou ananas), et l'opportunité de créer votre propre personnage, grâce à de nombreux éléments de personnalisation.Le tout, jouable en coop.Youpi.Dommage, moi, le 25 février prochain, j'ai piste verte.