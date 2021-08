Doom Eternal : The Ancient Gods épisode 2 est disponible sur Switch

Publié le Lundi 30 août 2021 à 11:50:00 par Théo Valet

C'est honteux d'acheter un jeu comme Doom sur Switch, sachez-le

Sorti depuis un bon moment sur toutes les autres consoles où le titre est disponible, le deuxième épisode du DLC "" arrive enfin sur Switch.Pour rappel, ce DLC découpé en deux épisodes continue l'histoire de Doom Eternal. Vous allez vous fritter avec d'anciens dieux réveillés par tout ce qu'il s'est passé sur Terre. Il va donc falloir reprendre les armes pour les remettre au lit à grands coups de chevrotine dans le museau.Dans cet épisode, comme pour le premier, vous allez visiter des lieux inédits et vous frotter avec de nouveaux démons qui veulent en découdre avec le Slayer.Pour rappel, le jeu est disponible sur PS4 et 5, Xbox One et Series, PC et Switch.