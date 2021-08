Dice Legacy : un jeu fantasy avec des dés

Publié le Lundi 30 août 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Il faut gratter des dés ?

On vous le rappelle :est un jeu signé Ravenscourt et DESTINYbit qui sortira le 9 septembre sur GoG, Steam, Epic et Nintendo Switch.Via des dés, vous allez obtenir des actions : planter, récolter, combattre, construire... Des dés vivants qu'il faudra nourrir, protéger du froid, protéger des attaques...Un jeu tellement original qu'il a reçu, d'ailleurs, le prix du jeu le plus original à la Gamescom. Bon, alors après, la Gamescom, ce sont des allemands et les allemands ne sont pas, je vous le rappelle, des gens comme nous. Mais quand même.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour l'occasion.