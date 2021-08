Townscaper est disponible sur Switch et PC

Publié le Lundi 30 août 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

Pour de petits moments de jeu tranquilles

est un petit jeu tout mignon qui vous permet de construire des villes.Il n’y a rien d’autres dans le jeu, pas de but, pas d’histoire, rien à débloquer. Le principe est seulement de se faire plaisir avec l’outil de construction qui se veut simple et intuitif. Ce dernier utilise un algorithme qui relie les éléments qu'on pose pour que tout soit parfaitement propre et cohérent. Le jeu est en plus accompagné d'une bande son faite pour être apaisante et satisfaisante.a été créé par Oskar Stalberg, le créateur de l'excellent Bad North. De base, il était seulement sur PC, mais monsieur Stalberg s'est dit qu'il serait intéressant de sortirsur d'autres plateformes, notamment celles bénéficiant d'écrans tactiles. C'est pour ça que le jeu débarque sur Switch aujourd'hui.Le jeu est donc disponible sur PC et sur Switch pour 5,99 €.