Marsupilami : le Secret du Sarcophage se dévoile en vidéo

Publié le Lundi 30 août 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

Pas fan de la tronche des Marsupilamis...

Entre les Schtroumpfs et Marsupilami, Microids sait choisir quelles licences classiques exploiter pour ses futurs jeux. Dans, vous aller incarnez trois Marsupilamis : Punch, Twister et Hope. Ils vont devoir partir à l'aventure à travers la Palombie après avoir accidentellement réveillé un fantôme qui a jeté une malédiction sur tous les animaux du pays.Dans ce jeu de plateforme en 2.5D, vous pourrez utiliser la queue des Marsupilamis pour attaquer les ennemis, pour vous balancer à des anneaux ou encore pour vous déplacer à toute vitesse comme Sonic.Le jeu sera disponiblesur Switch, PS4, Xbox One et PC.