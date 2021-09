Flag Day, le nouveau film de et avec Sean Penn

Publié le Mardi 31 août 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Valeur sûre

est le prochain film produit par Sean Penn, réalisé par Sean Penn, avec Sean Penn et aussi avec la fille de Sean Penn, Dylan Penn.Il sort au cinémaet raconte l'histoire (vraie) de John Vogel, un père de famille tout ce qu'il y a de plus classique... Sauf que John a une double vie : il est faussaire et braqueur de banque... Un jour, sa fille, Jennifer, fraîchement devenue journaliste, doit enquêter sur une histoire de fausse monnaie... Dont son père est à l'origine...Basé sur le livre écrit par la fille de John Vogel, Jennifer Vogel, le film met également à l'affiche Josh Brolin, Miles Teller ou encore Katheryn Winnick.Même si le sujet n'a pas l'air des plus passionnants, entre nous, Sean Penn est quand même une valeur sûre, tant comme acteur que comme réalisateur...