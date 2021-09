Grow : Song of the Evertree se présente en vidéo

Publié le Mardi 31 août 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Retroussez-vous les manches et créer votre monde idéal

Développé par Prideful Sloth et édité par 505 Games,vous met dans la peau du dernier alchimiste du royaume d'Alaria. Dans ce monde abandonné et envahit par un mystérieux mal nommé Whitering, vous allez devoir prendre soin de l'Evertree, un grand arbre qui accueillait jadis plusieurs contrées.Pour se faire, vous aurez la possibilité de créé tout ce que vous voulez via un catalogue de bâtiments et de structures qui se veut complet. Vous pourrez également partir en exploration dans ce monde, tout en résolvant des énigmes, en pêchant ou en attrapant des insectes.Avec un style assez proche d'un Animal Crossing dans ses intentions de relaxer ses joueurs,semble tout de même se démarquer avec son style particulier et son monde qui se veut différent et merveilleux. La bande annonce m'a intrigué, alors attendons de voir ce que ça va donner. Le jeu est prévu poursur PC, PS4, Switch et Xbox One.