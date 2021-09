Soulstice, un hack-and-slash à couper le souffle

Publié le Mardi 31 août 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

C'est pas moi qui l'dis...

Hack'n slash next-gen "à couper le souffle", dixit le communiqué de presse, se déroulant des "lieux sublimes", dixit le même communiqué de presse, proposant "des combos impitoyables, de nombreuses armes et une multitude d'options de personnalisation" ainsi qu'un "éventail infini de méthodes pour terrasser leurs ennemis", dixit toujours le communiqué de presse,sortira sur PS5, Xbox Series et PCVous y contrôlerez deux soeurs, Briar et Lute, et on n'arrive toujours pas à se faire à l'idée que ce sont les vrais prénoms des héroïnes (vous appelleriez votre gamine Lute, vous ? Et Briar ?). Lute et Briar ont été transformées en Chimère, sorte de guerrier hybride obtenu par la fusion de deux âmes. Elles vont défoncer des tas d'ennemis. Avec donc "des combos impitoyables, de nombreuses armes et une multitude d'options de personnalisation".Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Next-gen, donc ?