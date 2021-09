- Dolmen, un action RPG dans l'espace, se dévoile en vidéo

Publié le Mardi 31 août 2021 à 10:45:00 par Théo Valet

Orf, on commence à être habitué à casser de l'extraterrestre dans l'espace

A l'occasion de la Gamescom, Prime Matter et Massive Work Studio ont dévoilé leur nouveau jeu :Comme écrit dans le titre de l'article, il s'agit d'un action-RPG à la troisième personne où vous incarnez un genre de soldat qui va devoir affronter une race extraterrestre étrange. Le jeu se déroule dans un autre système nommé Reviam. Ce système émet des radiations qui laissent penser à l'existence d'autres univers. Les hommes envoient donc des scientifiques sur une des planètes, Revion Prime. En fouillant, ils découvrent une race extraterrestre étrange nommée Vahani, qui ne semble pas être là pour de bonnes raisons. De là, tout va partir en vrille.Le jeu se veut être un mélange entre science-fiction et horreur, un genre de mélange entre Dead Space et Mass Effect. A voir ce que tout ça va donner. Etant prévu pour 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, on a encore le temps. Je vous mets ci-dessous la vidéo de l'histoire, ainsi que celle du gameplay.