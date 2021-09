- L'extension Aiko's Choice pour Shadow Tactics arrive

Publié le Mardi 31 août 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Sorti en 2016,revient aujourd'hui avec une nouvelle extension standalone :. Pour rappel, ce jeu de discrétion et de tactique en temps réel vous envoie dans la peau de personnages issus du Japon d'Edo.Dans cette extension, vous allez incarner Aiko et ses compagnons. Après que votre maître réapparait pour vous défier, vous vous lancez à sa poursuite pour l'éliminer. Comme pour le jeu de base, vous allez devoir vous infiltrer sans vous faire repérer pour éliminer vos cibles efficacement. Vous pourrez créer des diversions, piéger les lieux, et autres pour arriver à vos fins.Cette extension peut se jouer sans avoir fait le jeu de base. Elle comporte 3 missions principales, ainsi que trois missions d'interlude. Le tout dans de nouveaux environnements.sera disponible seulement sur PC et devrait sortir en décembre 2021.