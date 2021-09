- Cursed to Golf se dévoile en vidéo

Publié le Mardi 31 août 2021 à 11:15:00 par Théo Valet

Mélanger du roguelike et du golf, c'est du génie !

Comme le nom du jeu l'indique, dansvous allez jouer... au golf. Mais pas juste sur un circuit classique et basique, non, non, non. Ici, vous allez faire ça dans le Golf Purgatory, le purgatoire du golf pour les non-bilingues. Pour ressortir de là et devenir une légende, il faudra réussir tous les niveaux répartis dans un donjon lui-même découpé en 4 biomes distincts.Le jeu reprend donc certains codes du Roguelike, mais également du jeu de plateforme et de puzzle.se joue en 2D à défilement latéral au tour par tour. Il faut avancer petit à petit en atteignant les drapeaux jusqu'à arriver aux différents trous. Comme tout jeux de plateformes, il y aura plein de pièges et d'éléments de Level Design comme des piques, des bombes, des téléporteurs et j'en passe. Heureusement, pour vous aider, vous allez pouvoir trouver des cartes vous donnant divers pouvoirs pouvant aller du ralentissement de temps au contrôle de balle à distance.Le jeu est prévu pour 2022 sur Switch et PC et je dois dire que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La vidéo donne envie en tout cas.