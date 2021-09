- Roman Empire Wars : tu aimes les hommes en jupette ?

Publié le Mardi 31 août 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Et tu as déjà vu un monsieur tout nu ?

Présenté comme un jeu de stratégie en temps réel "réaliste",vous renvoie à un temps où porter des jupettes et des sandalettes hautes était du dernier chic et où les stars du moment étaient des gladiateurs. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les youtubeurs. Et la question qui me vient, là, tout de suite, c'est "putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ?".Mais bref.vous donnera la Gaule. Mais aussi la Grèce, Carthage, le Royaume-Uni, les Huns, les Spartiates, le tout à travers différentes campagnes.Et on vous laisse découvrir le jeu en vidéo. Ça a de la gueule. Surtout de voir un éléphant charger une tortue. Comprenne qui pourra.