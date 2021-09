Pause croquis de Marion

Publié le Mardi 31 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Mardi gras, mais pas le bon mois

Chers lecteurs,



Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à raconter aujourd'hui...

Depuis le départ de Julia et Yassine et l'arrivée de Théo, c'est plutôt calme au bureau, et ce, malgré la présence de Cedric dans les locaux. Bon, mis à part ses commandes artistiques un peu perchées parfois...



La journée n'était pas extrêmement chargée comme elle a pu l'être lors de la Gamescom et j'ai même eu le temps de regarder quelques vidéos de théorie sur l'univers de Fable (que je recommande énormément depuis mes 12 ans !). Et j'ai carrément trouvé un créneau pour cuisiner et lire un bouquin !



C'est dire à quel point le calme est intense.

Ça pue cette histoire, je sens déjà le tsunami d'informations arriver d'ici la fin de semaine...



Bon sinon, n'hésitez pas à me dire quel univers vous passionne en ce moment ! Perso, c'est Fable, Supernatural et Tolkien depuis quelque temps.