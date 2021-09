- Airborne Kingdom arrive sur console

Publié le Mardi 31 août 2021 à 11:45:00 par Théo Valet

Les City Builder ont la côte

Hier, je vous ai parlé de Townscape, le City Builder tout mignon et tout calme. Aujourd'hui, je vous parle d', un autre City Builder qui a la particularité d'être en l'air. Oui, dans ce jeu, vous devez construire des villes aériennes qui flottent dans le ciel. Pour réussir, il vous faudra gérer vos ressources pour vous développer, gérer vos travailleurs, rechercher de nouvelles technologies pour améliorer votre ville et également créer des alliances avec vos voisins pour prospérer.Cette version console amène une version New Game Plus avec un nouveau monde à explorer, plus de défis, plus d'évènements aléatoires, etc. Elle sortirasur Switch, PS4 et 5, ainsi que sur Xbox One et Series.