(TEST) Deadly Days (PC, Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5)

Publié le Mardi 31 août 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Morale de l'histoire : MacDo nous transformera en zombies

Le pixel art et les roguelites, je ne vais pas vous mentir : ce n'est vraiment pas mon truc...Par contre, les histoires de zombies transformés à coup de hamburgers modifiés, je vous avoue que ça me parle un peu plus (merci Supernatural).Bon, je vous avoue, j'ai toujours un petit pincement au coeur en voyant le nom de Julia à la réaction après son regrettable départ. Je suis passé de son humour sarcastique aux blagues de papa que Cedric a l'habitude de nous sortir à tout bout de champ. Après, chacun ses goûts.Personnellement, j'aime bien l'humour sur les jeux de mots qu'on retrouve beaucoup chez Ankama et qu'on retrouve ici dans! Donc, quand bien même je ne jouerais pas à(notamment parce que je suis très nul sur les roguelites), je ne peux que vous recommander de lire le test.