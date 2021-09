Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux dévoile ses coulisses

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Je suis plus que hypé

Si vous ne suivez pas l'actualité du cinéma,c'est ni plus ni moins que le prochain film Marvel. Il met en scène Shang Chi, un jeune homme qui va devoir affronter son passé qui est lié à l'organisation des Dix Anneaux. On a déjà pu entendre parler de cette organisation dans les films Iron Man, mais cette fois-ci, elle est là pour de bon, avec tout ce que ça implique.Ce film s'inspire des films d'arts martiaux chinois tout en gardant la sauce Marvel. On aura donc des combats impressionnants avec un mélange de tai-chi et de wing chun, deux arts martiaux chinois. La bande originale est en plus réalisée par DJ Snake, notre DJ français. Bref, tout est réuni pour faire un très bon film Marvel. Le test de notre très cher Sylvain arrive très bientôt pour confirmer mes dires, ou bien les réfuter.sort aujourd'hui dans toutes les salles françaises. A l'occasion, Marvel et Disney ont mis en ligne une courte vidéo des coulisses. Je vous laisse la voir juste en dessous.