Clid the Snail enfin disponible !

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 10:10:00 par Côme Richetta

Attention, déconseillé aux limaces.

Question piège. Préférez-vous jouer à un jeu de tir où vous incarnez un soldat lambda armé d’un M16 qui combat les ennemis de la démocratie, ou préférez-vous jouer un gastéropode tueur ? Bonne réponse !Weird Beluga nous aspirent dans un conflit sanglant entre un escargot et ses ennemis jurés : les limaces., le dernier jeu de tir édité par Koch Mediapour satisfaire vos envies de violence, et exclusivement sur PS4.Venez donc incarner Clid, qui doit repousser une invasion de méchantes limaces. Combattant de la paix ? Oh non, plutôt exterminateur ! Et il n’est pas seul dans sa quête. Membre d’un groupe de choc, Cid, ses gadgets, ses armes variées, ses tentacules (et surtout vous) serez le fléau des stylommatophores sans coquille.