Rustler est disponible

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

L'alcool, c'est mal

(voleur de bétail en français) vous met dans la peau de Guy, un brigand voulant devenir riche en remportant le Grand Tournoi. Pour y arriver, il met la pagaille dans son village en brulant des maisons, tuant les poules, et terrorisant les villageois. Il aura en plus des quêtes à faire pour réaliser son but.Le jeu est disponible sur PC, PS4 et 5, Xbox One et Series, ainsi que sur Switch. Pour les joueurs Playstation et Xbox, vous pouvez récupérer gratuitement un Starter Pack avec plein d'objets et de bonus dedans avant le 14 septembre.