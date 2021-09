SEGA annonce la sortie d'un jeu Hatsune Miku sur mobile

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 10:20:00 par Côme Richetta

Le rythme dans la peau

Connaissez-vous Hatsune Miku, la célèbre chanteuse virtuelle qui fait fureur au Japon ? Vous pourrez bientôt suivre ses aventures sur votre portable dans son nouveau jeuLe jeu reprend toutes les chansons les plus populaires de la chanteuse et de ses amis dans une aventure narrative en rythme. Il propose plusieurs niveaux de difficulté pour vous correspondre, un système de gacha qui vous permettra de débloquer les différents personnages, rencontrer leurs groupes et connaître leur histoire en musique.Vous pourrez profiter des titres exclusifs au jeu, participer à des évènements avec toute la communauté, et même être spectateur des performances virtuelles des artistes !est annoncé pour, sur iOS et Android.