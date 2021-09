Centipede : Recharged, un bain de nostalgie

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 10:50:00 par Côme Richetta

Un jeu d'arcade Atari à l'ancienne

De retour au temps des jeux d’arcade, Atari nous propose un bond dans le passé. Originalement sorti en 1981, son successeurvous propose de vivre l’expérience modernisée du jeu culte.Proposant de nouvelles améliorations, défis et trophées, vous pourrez jouer seul ou avec un ami en coopération locale dans ce monde aux visuels néon et au rythme effréné d’une bande son réalisée sur-mesure.L’attente ne sera pas trop longue, carsera disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC le