Aztech Forgotten Gods annoncé pour 2022

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 11:10:00 par Côme Richetta

Les dieux sont impatients

Dans une industrie où la mythologie nordique est beaucoup représentée à mon goût, le studio mexicain Lienzo nous propose un jeu basé sur la mythologie d’Amérique centrale :Incarnez Achtli, qui devra défendre seule sa cité de Tenochtitlan contre les dieux jaloux voulant détruire sa ville. Armée du Lightkeeper qu’elle devra apprendre à maîtriser, vous devrez l’utiliser pour traverser tous les obstacles sur votre route à la manière d’un runner, pour ensuite combattre vos ennemis.Les détails du jeu sont encore flous et le trailer nous laisse sur notre faim, mais pas de panique si vous vous sentez impatient ! Une demo d'sera disponible durant le prochain Steam Fest, duPrévu sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, le jeu devrait sortir