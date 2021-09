Western Digital présente sa nouvelle technologie de disque dur

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

Unlimited Power !

Lors de l'évènement "HHD Reimagine", le leader du stockage de donnée Western Digital a présenté sa nouvelle architecture de disque. Cette dernière possède encore plus de mémoire flash et est dotée de la technologie OptiNAND qui optimise et permet d'intégrer les disques durs et les mémoires flash embarqués iNAND.Le but de cette évolution est bien évidemment de pouvoir accueillir toujours plus de données dans les disques durs, tout en étant plus performant et fiable. On parle quand même de 50 fois plus de données sauvées en cas de disjonction d'urgence.Cette architecture est donc pensée pour les professionnels comme les entreprises, les fournisseurs de services cloud, etc. Elle sera déployée sur tous les futurs disques et autres solutions de stockage. Nous aurons plus d'informations en fin d'année lors des annonces de nouveaux produits.Je n'ai pas de vidéos à vous partager, mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller lire l'article officiel sur le blog de Western Digital qui se trouve juste ici.