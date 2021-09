Seigneurs de l'Outreterre, la nouvelle mise à jour de Burning Crusade Classic

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 11:40:00 par Luc Vidal

De belles retrouvailles (pour la deuxième fois)

C’est le jeudià minuit (heure française) que les joueurs de Burning Crusade Classic pourront se mettre la nouvelle mise à joursous la dent.Cette mise à jour ramène sur le devant de la scène deux personnages iconiques que les premiers fans de WoW (et même de Warcraft 3) auront le plaisir de reconnaître : Kael’thas Haut-Soleil, le prince elfe de sang déchu, et la naga Dame Vashj (à vous de décider comment prononcer ça). Ils appartiennent respectivement aux raids Donjon de la Tempête et Caverne du Sanctuaire du Serpent.Après des correctifs (touchant notamment à l’outil de recherche de groupe) le 31 août, les joueurs pourront s’attendre à un redémarrage des serveurs le. Il sera accompagné de la réinitialisation de l’honneur JcJ et de la saison 2 d’arènes JcJ. Deux jours plus tard, la nouvelle mise à jour apportera les deux nouveaux raids ainsi que d’autres ajouts tels que de nouveaux contenus journaliers (Ogri’la et Garde-ciel Sha’tari).