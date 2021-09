Thrusmaster dévoile le volant T248

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 11:50:00 par Théo Valet

C'est pas parce que vous payez la peau du cul que vous serez bon

Thrusmaster, la célèbre entreprise experte en jeux de voiture et en équipement pour y jouer, dévoile son nouveau bébé :. Un volant de compétition fait pour les pilotes en herbe.Au programme, on retrouve un nouveau système Hybrid Drive, qui permet l'optimisation du mécanisme de courroie, mais également de celui d'engrenage. Il possède également 3 presets de retour de force dynamique, modifiable en jeu pour être toujours plus adapté aux joueurs.Sur le volant en lui-même, on retrouve un tableau de bord interactif avec plus de 20 affichages différents. Vous pouvez y retrouver les informations de télémétrie, ainsi que le réglage des différents paramètres. Derrière, on retrouve les palettes de vitesses magnétiques pour un passage de vitesse ultra rapide. Enfin, on a un pédalier inclus disposant de 4 configurations de pression sur la pédale de frein. En tout, l'équipement entier possède 25 boutons, soit presque 2 fois plus que les autres volants Thrustmaster.Etant si bien équipé, vous vous doutez bien que le prix picote. On a donc un volant et un pédalier coûtantet réservé aux PC, PS4 et PS4. Ils sortiront