The Big Con est sorti hier

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 12:20:00 par Luc Vidal

Etre un voleur dans les années 90

Si vous aimez les années 90 et les jeux d’aventure en 2D, vous allez être servis !est sorti hier et est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), Xbox Series X/S et Xbox One, pour la modiqueCe jeu en 2D au style graphique dessiné et très coloré vous fait incarner Ali, une adolescente qui doit récolter de l’argent pour ses parents, et elle ne va pas se priver de moyens. Vous allez enchainer les vols et escroqueries en tout genre (sans vous faire choper, bien sûr) pour parvenir à vos fins. En clair, si comme moi, vous n’avez pas les tripes de traverser au feu rouge des piétons dans la vraie vie, alors ce jeu peut être un moyen de se prendre pour un « dangereux délinquant ».