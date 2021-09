La date de sortie pour World Flipper est annoncée

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 12:10:00 par Luc Vidal

Et c'est pour très bientôt

Depuis le 15 juillet,est disponible en pré-enregistrement sur l'App Store et le Google Play. Et il a déjà plus d’un million de précommandes. Autant dire que le jeu est fortement attendu. Et ça y est, sa date de sortie est fixée pour le 8 septembre, on n’a plus très longtemps à attendre !Pourquoi est-il tant attendu ? Parce quepropose une recette assez unique. Comme son nom l’indique, le jeu se base sur le principe du flipper. Mais vous n’envoyez pas des balles dans ce jeu, mais vos propres personnages que vous propulsez dans une petite arène dans laquelle ils se battent. Le jeu combine ce système de combat original à des éléments de RPG : collecte de ressources et de nouveaux personnages et améliorations de ces derniers. Tout cela en plus d’un scénario à découvrir.Enfin, le jeu possède un style graphique en 2D PixelArt qui donne envie.