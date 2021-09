A Gummy's Life, un battle royale en sucre !

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 09:30:00 par Côme Richetta

Quand le rire sucre les larmes

Le studio Independent espagnol EP Games a annoncé hier leur prochaine sortie : A Gummy’s Life, un battle royale violent dans un monde de bonbons. Au travers d’épreuves de platforming et de combat avec les autres joueurs, l’objectif reste bien sûr d’être le dernier en vie. La récompense ? L’humiliation de ses adversaires déjà, mais aussi des cosmétiques pour personnaliser votre sucrerie préférée.



Vous pourrez choisir quel bonbon sera votre champion, et il possède des statistiques qui lui sont propres ! A vous de choisir qui vous voulez prendre, sachant que les modes de jeux sont variés et les cartes impitoyables. Vous pouvez jouer avec vos amis en local ou en ligne, dans des parties allant jusqu’à 8 joueurs, et surtout : du cross-platform à sa sortie !



Prévu pour le 24 septembre sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC, ce battle royale ravira tous les enfants et les addicts au sucre.