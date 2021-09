Pause croquis de Marion

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

À l'abordage !

Phew !Pas toujours facile de changer d'un coup de collègues quand on a ses petites habitudes depuis bientôt deux mois.D'autant plus que c'est parfois un peu compliqué de les encadrer et de les guider sur le tas...Enfin, on a survécu à cette matinée mouvementée en news et en rebondissements. Et ça nous fait une nouvelle expérience commune avec les petits nouveaux. Après les passionnantes histoires de Cedric et ses limaces alcooliques qu'on doit se taper dès le réveil... Enfin, bref.Le tout est que je vais bientôt devoir passer le flambeau à mes chers camarades et que je vous avoue, je suis un peu inquiète pour la proue du navire. Mais tant que je ne suis plus à bord quand ça arrivera, ça me va.J-3 dès aujourd'hui ! Ensuite, bon vent à moi.