L'Early Access de Rogue Spirit est disponible sur Steam

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 10:00:00 par Luc Vidal

Le rogue-lite où vous jouez vos ennemis

Le nouveau rogue-lite(le titre est bien trouvé) est disponible en accès anticipé sur Steam pour 19,99 €. Jusqu’au 8 septembre, le jeu est en réduction de 10 %. La version définitive du jeu est prévue pour 2022.Dans ce rogue-lite en 3D à la troisième personne, vous jouez un fantôme qui doit vaincre le Roi Démon qui est en train d’envahir son royaume. Mais, le problème, c’est qu’être un fantôme, ce n’est pas très efficace pour taper sur des gens. Mais pour palier le tout, en tant que fantôme, vous avez accès à certaines compétences.Alors si vous voulez vraiment vous battre, il va falloir posséder vos ennemis. C’est cette mécanique qui rendintéressant. La majorité des ennemis que vous rencontrez durant votre run sont des personnages jouables qui se battent de manière différente. Cette mécanique de possession est la clé du jeu et est difficile à maîtriser. Mais cette maîtrise s’acquiert progressivement. Et on retrouve bien entendu des mécaniques classiques de rogue-lite : conservation de certaines statistiques entre les runs, récolte d’objets, etc.Cet accès anticipé propose les six premiers niveaux du jeu, ainsi que 10 ennemis contrôlables (un total de 20 est prévu pour la sortie définitive).