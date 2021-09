Hello Kitty rejoint le Super Monkey Ball

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 09:50:00 par Côme Richetta

En fait, ça roule très bien un chat

Qui aurait cru qu’un chaton pouvait aller aussi vite ? Et Hello Kitty en plus, probablement le chat le plus célèbre de tous les temps, qui a apparemment son permis de conduire. Enfin... son permis de rouler plutôt.



SEGA a annoncé hier que pour la sortie de Super Monkey Ball Banania Mania, Hello Kitty ferait officiellement partie du casting, rejoignant d’autres personnages culte tels que Sonic, Morgana et Kiryu. Oui oui, vous allez pouvoir faire une course dans des boules entre un chaton star de la télévision et un mafieux japonais. J’adore SEGA.



Alors que le jeu n’est même pas encore sorti, son premier DLC (et certainement pas le dernier) payant va venir étoffer les personnages jouables dans cette course folle. Préparez-vous donc à sa sortie, le 5 octobre 2021 sur toutes les plateformes !