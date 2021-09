La date de sortie de Tennis Manager 2021 annoncée

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 10:30:00 par Luc Vidal

Pour les fans de Roland-Garros

Le studio français Rebound CG vient d’annoncer la date de sortie définitive de son jeu, prévue pour le 7 septembre. Il est actuellement en accès anticipé depuis le 25 mai.Le jeu, considéré comme le « Football Manager du tennis », a déjà reçu de nombreuses critiques positives durant sa bêta privée, puis son accès anticipé. Il sera disponible sur Steam, Epic Games Store, et le Mac App Store pour 39,99 €. Cette version définitive apportera des améliorations techniques et graphiques par rapport à l’accès anticipé, et amènera également de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d’y ajouter des mods (pour Steam et Epic Games).Avec ce premier titre, Rebound CG veut donner naissance à une nouvelle licence et espère qu’elle rencontrera un succès similaire à celui de Football Manager.