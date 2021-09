Nacon annonce une manette pour Android

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 10:50:00 par Théo Valet

Un concurrent à la ROG Kunai de chez Asus ?

, c'est son petit nom. Cette manette, créée paret faite pour, reprend le style d'une manette de Xbox afin de pouvoir profiter dusur téléphone. Elle peut accueillir les téléphones jusqu'à 6.7 pouces et se connecte sans fil. Elle est également équipée d'une batterie rechargeable lui assurant 20 heures d'autonomie. Laa été pensée pour être à la fois transportable grâce à sa taille, tout en étant ergonomique avec son grip texturé à l'arrière. Elle est déjà disponible en précommande pour 99,90 € et sortira le 20 septembre.Une éditionest également prévue pour la fin de l'année. Elle permettra une prise en main encore plus proche des manettes classiques avec ces deux poignées. Cependant, elle sera moins facilement transportable que la manette normale. Elle coûtera le même prix que la manette normal.