La mise à jour de Ranch Simulator est disponible

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 10:40:00 par Théo Valet

Un jeu de ranch sans cheval, c'était quand même le comble

Dans, vous reprenez un ranch en déclin appartenant à votre famille. Vous allez devoir travailler dur pour le remettre d'aplomb. Vous pourrez construire des bâtiments, chasser les animaux, être fermier et vendre vos récoltes. La mise à jour qui est sortie ajoute les chevaux dans le jeu. Vous pourrez grimper dessus, les élever et les dresser.A l'occasion, si vous prenez le jeu avant le 7 septembre, vous profiterez de 20 % de remise. Le jeu est seulement disponible sur PC via Steam.