- Effie - Galand's Edition sortira en édition physique sur Switch

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Ça a l'air trop bien !

Développé par Iverge Studios et édité par Klabater,est un jeu d'action et d'aventure en 3D. Vous incarnez Galand, un jeune homme qui veut retrouver sa jeunesse après avoir été vieilli par une sorcière. Pour briser ce maléfice, il va devoir traverser le monde en affrontant tous les dangers sur son chemin. Afin de réussir, il est équipé d'un bouclier magique qui lui permet plein d'action comme surfer, se protéger et autres.L'édition physique contient un fourreau exclusif, un artbook et un poster du héros du jeu. Elle sortiraen exclusivité sur Switch.