Final Fantasy XIII et plus sur le Game Pass !

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 11:30:00 par Côme Richetta

Toujours plus rentable

Vous cherchiez des nouveaux jeux à ajouter à votre collection pour la rentrée ? Lerevient toujours plus fort, avec cette foiseten tête d'affiche pour consoles et PC.Surgeon Simulator 2, Nuclear Throne ou encore Craftopia, il y a de la matière qui s'ajoute. Ces jeux rejoindront très prochainement le catalogue du Game Pass. En attendant, vous pouvez déjà télécharger les trois premiers jeux Quake !Et n'oubliez pas, si vous êtes friands de trophées à débloquer et de quêtes à remplir en jouant à des jeux, levous offrira une ribambelle de récompenses pour jouer à vos jeux préférés.