Top des ventes de jeu vidÃ©o en France

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 12:00:00 par Luc Vidal

Grataron d'Arêches

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 33ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Il s’agit cette semaine du(ou), un fromage fermier au lait cru et entier de chèvre, à pâte légèrement pressée non cuite et à croûte lavée. Il est né aux alentours de Beaufort, en Savoie. Sa croûte est légèrement humide et sa pâte est à la fois dense et fondante.La Switch maintient sa domination au classement général, mais c’estsur PS5 qui obtient la première place.reste dans le classement pour la Xbox Series et la PS4. Lesreviennent dans le classement PC.Voici lepour la semaine du 16 au 22 août 2021 :