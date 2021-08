(TEST) The Legend Of Zelda : Skyward Sword (Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

La tête dans les nuages

C'est parti pour un petit saut en parachute sans parachute !On se souviendra pendant longtemps de l'ultime faux espoir que Nintendo nous avait fait lors de l'annonce qu'il n'y avait pas de nouveautés sur, mais qu'on nous proposaiten remaster. Alors, si cet opus de la saga était déjà vu comme l'enfant illégitime de la famille, cette annonce a été reçue avec un petit arrière goût de déception pour certains.Mais siétait aussi mal aimé à l'époque, c'était notamment la faute de ses controllers assez peu pratiques et de leur calibrage foireux. Cependant, ce remaster avait pour promesse de remettre toute cette histoire à neuf avec des commandes repensées entièrement.De plus, s'il était boudé par quelques-uns, pour d'autres il s'agissait DU jeu Zelda.Alors ce remaster, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, Vincent l'a testé.