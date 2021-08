Le Xbox Game Pass apporte de nouveaux jeux

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Alors, qu'est ce que l'on a ici ?

Microsoft nous dévoile les jeux qui arriveront dans le catalogue du Xbox Game Pass durant les dix prochains jours.Et on va commencer par du lourd ! Annoncé la semaine dernière,est maintenant disponible dans le Xbox Game Pass PC. Il n'arrive pas seul puisques'est invité, ainsi que, et bien sûr, tous arrivent le jour de leur sortie.Disponibles via le cloud, on a également avec l'EA Play : Need for Speed Heat, Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi: Fallen Order.La fin de l'été va être mouvementée avec de bons jeux.