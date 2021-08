La Kraken Academy ouvre bientôt ses portes !

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Majora’s Mask - Edition fruits de mer et crustacés

L’éditeur Fellow Traveller et le développeur Happy Broccoli Games (j’adore ce nom) ont annoncé quesortirait le 10 septembre sur Steam, Humble et GOG. Il sera disponible au prix de 14,99 € avec une réduction de 10% au lancement.Le jeu nous met dans la peau d’un nouvel étudiant qui se voit doté de pouvoirs de voyages temporels grâce à un kraken magique. Je vous jure que c’est vrai.Dans un univers inspiré des animes comiques des années 90, vous devrez empêcher le Perfide, un cerveau maléfique qui veut provoquer la fin du monde, de mettre son plan à exécution. À tout moment, vous pourrez utiliser vos pouvoirs de voyage dans le temps pour retourner au premier jour… Vous devrez en apprendre plus sur les routines des élèves et professeurs pour démasquer le Perfide et sauver le monde.Mais, en plus de sauver le monde, la vie étudiante s’offre à vous. Vous pourrez rejoindre les quatre clubs de la Kraken Academy (musique, arts, sport et théâtre) au fur et à mesure de vos voyages temporels. Vous pourrez aussi explorer le campus, assister à des fêtes ou aider le concierge à faire tomber un syndicat du crime…Bref, ça a l’air bien barré et c’est exactement le genre de jeu que j’aime voir ces temps-ci. J’ai bien envie de savoir ce que cela va donner et si je dois enfiler l’uniforme de la Kraken Academy !