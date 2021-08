Marvel's Avengers : Black Panther Guerre pour le Wakanda est dès à présent disponible

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 11:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Pas mal de nouveautés

, l'extension Marvel's Avengers est désormais disponible gratuitement pour tous les joueurs possédant le jeu de base (ça, déjà, on aime).Introduisant le neuvième super-héros jouable du jeu, en la personne de Black Panther, l'extension apporte aussi deux antagonistes, un tout nouvel environnement à explorer, de nouveaux ennemis, l'avant-poste de Birnin Zana, de nouvelles missions de Zone de largage et de Secteur de menace, en solo comme en multijoueur, etc.Il s'agit de la plus grosse mise à jour du jeu depuis sa sortie, retrouvez-la sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Stadia.